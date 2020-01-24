Хит группы «Тату» получил платиновый статус в Британии
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Сингл «All the Things She Said» российской группы «Тату» получил платиновый статус в Британии. Об этом сообщает британская ассоциация производителей фонограмм (BPI).
Отмечается, что английская версия «All the Things She Said» является адаптацией вышедшей 20 лет назад песни «Я сошла с ума».
Уточняется, что на территории Великобритании было продано свыше 600 тыс. копий.
Группа «Тату» существовала в период с 1999 года по 2011. В 2003 году в США золотой статус получил альбом «200 Km/h In The Wrong Lane», перевыпуск в странах Запада альбома «200 км/ч по встречной».
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