Полиция могла заинтересоваться комиком Долгополовым из-за шуток об Иисусе
На петербургского комика Александра Долгополова подали заявление об оскорблении чувств верующих, утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что полиция планирует опросить Долгополова. Предположительно, заявление связано с шуткой об имени библейского персонажа Иисуса, которому, по мнению комика, больше подошло бы имя Богдан.
Ранее сам комик сообщил о том, что в стендап-клуб, где он выступает, поступил запрос из МВД с просьбой подтвердить, что выступление артиста под названием «Новый час шуток» снималось именно там, а также предоставить полные данные Долгополова.
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