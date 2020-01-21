Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в аэропорту Аду-Даби

Российский рэпер Гуф опроверг задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката исполнителя Сергея Жорина.

По словам Жорина, Гуф рассказал по телефону, что ранее появившееся информация в СМИ о его задержании не соответствует действительности.

«С ним все нормально, и он ждет вылета в Москву», — заявил адвокат.

До это стало известно, что Гуф или его представители не обращались за помощью в посольство России в ОАЭ.

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