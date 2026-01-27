Размер шрифта
В Кремле анонсировали переговоры Путина с временным президентом Сирии

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 28 января, проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил Кремль на своем сайте.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Накануне телеканал Syria TV сообщил, что аш-Шараа планирует приехать в Москву 28 января для переговоров с Путиным. Подробности предстоящего визита и темы встречи не уточнялись.

В октябре 2025 года временный президент Сирии уже приезжал в Москву для переговоров с Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее в Сирии рассказали, почему Россия не помогла Башару Асаду.
 
