Отец обвиняется в убийстве 12-недельной дочери, оставшись с ней дома один

В США отца обвинили в убийстве 12-недельной дочери, когда он остался с ней один
Penobscot County Jail

Как пишут СМИ, 24-летнему Шону Сэмюэлсу из штата Мэн предъявлено обвинение в убийстве после смерти его 12-недельной дочери Лайлы, скончавшейся от полученных травм.

По данным полиции, Сэмюэлс позвонил в службу 911 из дома, сообщив, что его дочь «посинела и обмякла». Диспетчер проинструктировал мужчину начать сердечно-легочную реанимацию. Примерно через три минуты после начала звонка на фоне был слышен плач младенца. Позднее экстренные службы получили информацию о том, что Шон впервые остался один с ребенком — мать девочки, Лия Коллинз, до этого находилась в декретном отпуске.

В тот же день мужчина отправлял фотографии Лайлы ее матери и отрицал применение насилия в отношении дочери. По его словам, он «не тряс ребенка, не был агрессивен и не злился». Вместе с тем американец признался, что поднимал дочь вверх-вниз и слегка раскачивал ее из стороны в сторону, пытаясь успокоить.

Девочку доставили в больницу, где врачи выявили у нее тяжелые травмы. У ребенка были обнаружены кровоизлияния в сетчатку обоих глаз, свидетельствующие о сильной травме головы, а также множественные переломы ребер на разных стадиях заживления.

Сэмюэлс был арестован по обвинениям в домашнем насилии, тяжком нападении класса и двух эпизодах нарушения условий залога. На следующий день Лайла скончалась. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стали множественные травмы, а способ смерти был квалифицирован как убийство.

После смерти ребенка Шону было предъявлено дополнительное обвинение в убийстве, однако он настаивает на своей невиновности. Бывшая партнерша Сэмюэлса утверждала, что он неоднократно пытался ее задушить, применял физическую силу и преследовал ее. Один из инцидентов, по ее словам, закончился переломом пальца.

Мать Лайлы сообщила полиции, что Сэмюэлс мог быстро выходить из себя, однако по отношению к ней он никогда не проявлял физической агрессии.

Ранее няня из детского сада погубила ребенка за пять дней до его первого дня рождения.
 
