Актриса театра в Пензе Марина Рузавина скончалась на 27 году жизни

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12919382: 1

Педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе в возрасте 26 лет. Об этом в своем Instagram рассказал худрук театра Сергей Казаков.

Он отметил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Казаков назвал Рузавину «талантливой, умной, бесконечно доброй и позитивной», а также добавил, что есть коллектив театра скорбит вместе с родственниками актрисы.

Как передает «Пензенская правда», женщина была похоронена 18 января.