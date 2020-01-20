Актриса театра в Пензе Марина Рузавина скончалась на 27 году жизни
Педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе в возрасте 26 лет. Об этом в своем Instagram рассказал худрук театра Сергей Казаков.
Он отметил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Казаков назвал Рузавину «талантливой, умной, бесконечно доброй и позитивной», а также добавил, что есть коллектив театра скорбит вместе с родственниками актрисы.
Как передает «Пензенская правда», женщина была похоронена 18 января.