Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже

Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля «Русские сезоны» «Дядя Ваня» российского Государственного Театра Наций, передает РИА «Новости» со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.

Ход спектакля был нарушен из-за того, что сотрудники нескольких цехов не вышли на работу. Они не меняли декорации и не опускали занавес. «У нас совместная постановка, мы год готовили приезд сюда, это очень ответственно. Я все понимаю, я очень уважаю конституцию Франции, где зафиксировано право на манифестации, до той поры, пока это не ущемляет свободу других людей», — поделился Миронов.

Забастовка очень покоробила артиста. «Накануне мы сделали прогон, он был сложный, была техническая часть российская и техническая часть французская. Все знали о том, что на следующий день манифестация, сказали осторожней передвигаться по городу, хотя ничего страшного я не заметил. Но часть технического персонала, который должен был проводить спектакль вчерашний, они сказали see you tomorrow, а утром, как оказалось, просто не пришли», — пояснил он.

По мнению Миронова, в России такую ситуацию представить невозможно.

«Дядя Ваня» 16 января открывал фестиваль «Русские сезоны» в Париже.

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