Marvel показала новый трейлер «Черной вдовы»

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Студия Marvel Studios опубликовала на YouTube новый трейлер фильма «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

В фильме будет рассказана предыстория Наташи Романофф — супергероини Черной Вдовы, — разворачивающаяся до ее вхождения в команду Мстителей.

«Черная Вдова» станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel. Также в фильме снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и др. В российский прокат фильм выйдет 30 апреля.

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