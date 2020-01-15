Marvel показала новый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel Studios опубликовала на YouTube новый трейлер фильма «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
В фильме будет рассказана предыстория Наташи Романофф — супергероини Черной Вдовы, — разворачивающаяся до ее вхождения в команду Мстителей.
«Черная Вдова» станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel. Также в фильме снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и др. В российский прокат фильм выйдет 30 апреля.
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