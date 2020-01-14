Влад Топалов перенес две операции с начала года

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Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.

Он опубликовал фотографию в бинтах и в шутку отметил, что не это просил у Деда Мороза. «Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!» — пошутил над своим положением поп-исполнитель.

Топалов также попросил Деда Мороза проверить списки желаний. !В моих еженедельных скальпелей и крови не было!» — сказал он.

Певец не уточнил, что именно с ним произошло.

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