Фонд кино через суд потребовал 45 млн рублей у Kinodanz
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Организация «Фонд кино» подала в Арбитражный суд Москвы на кинокомпанию Kinodanz, передает Telegram-канал Mash.
фонд кино требует вернуть 45 млн руб. за фильм «Эбигейл», провалившийся в прокате. Фильм собрал 100 млн руб. при бюджете в 155 млн руб
Рассмотрение заявлени в суде начнут в феврале.
Компания Kinodanz судилась с видеоблогером BadComedian҆ из-за негативного обзора на «Эбигейл», который блогер выпускать не стал.
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