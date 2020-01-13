Фонд кино через суд потребовал 45 млн рублей у Kinodanz

Организация «Фонд кино» подала в Арбитражный суд Москвы на кинокомпанию Kinodanz, передает Telegram-канал Mash.

фонд кино требует вернуть 45 млн руб. за фильм «Эбигейл», провалившийся в прокате. Фильм собрал 100 млн руб. при бюджете в 155 млн руб

Рассмотрение заявлени в суде начнут в феврале.

Компания Kinodanz судилась с видеоблогером BadComedian҆ из-за негативного обзора на «Эбигейл», который блогер выпускать не стал.

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