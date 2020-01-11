Хоакин Феникс задержан на митинге Джейн Фонды против изменений климата
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Актер Хоакин Феникс задержан во время посещения акции протеста против климатических изменений, организованной актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой. Об этом сообщает Variety.
Сотни человек приняли участие в митинге, прошедшем 10 января в Вашингтоне. Хоакин Феникс выступил на акции с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.
В ходе протеста были задержаны 147 человек за незаконную демонстрацию, заявили в Полиции Капитолия США.
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