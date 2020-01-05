Агутин открыл сочинский фестиваль Live Fest

В Сочи стартовал фестиваль Live Fest 2020, на открытии которого выступил музыкант Леонид Агутин с группой «Эсперанто». Об этом сообщатся в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Отмечается, что на втором дне фестиваля, 5 января, выступит группа «Би-2» с новой программой NEWBEST. Также в это день гости мероприятия смогут услышать Полину Гагарину, ZIVERT, Brainstorm и других исполнителей.

Завершится фестиваль 7 января. В этот день на сцену выйдут Maruv, Мари Краймбрери, Звонкий, а также ST и другие. Ведущим программы станет рэпер Big Russian Boss.

Уточняется, что мероприятие проходит дважды в год в «Розе Хутор»: зимой и летом.