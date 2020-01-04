Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Министерство культуры России отчиталось о кассовых сборах российских фильмов в 2019 году. Данные представлены на сайте ведомства.

Согласно подсчетам, российские фильмы смогли собрать в 2019 году — 12,3 млрд руб. Эта сумма существенно отличается от той, что была годом ранее, когда кассовые сборы составили 13,8 млрд руб.

По мнению Минкульта, падение сборов связано с прошлогодним выходом ряда ожидаемых голливудских лент, среди которых: фильмы Marvel, «Джокер», «Однажды в… Голливуде», Король Лев», «Аладдин», а также новые части «Звездных войн», «Форсажа», «Оно» и «Малефисенты». Также исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов добавил, что уикендов в году было всего 52 и экранное время ограничено.

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.

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