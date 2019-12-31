Разин назвал Лещенко и Баскова проститутками после эфира у Малахова
Продюсер Андрей Разин возмутился тому, что эстрадный певец Лев Лещенко назвал его «поющим администратором» после шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».
В беседе с «Пятым каналом» Разин заявил, что ему стыдно такое слушать. «Я понимаю, что вас жаба душит, что Разин обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел, вы просто стали заодно с такими как Лера, как Басков… сели просто за один стол с проститутками и превратились сами в проститутку», — негодует продюсер и солист «Ласкового мая.»
Он также пригрозил шоумену Андрею Малахову иском о защите части и достоинства.т.
Ранее экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов в шоу Малахова намекнул, что Разин исполнял песню «Седая ночь» под фонограмму Шатунова. Его поддержали Лев Лещенко и сам ведущий.
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