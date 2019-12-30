Эпизод из «Игры престолов» возглавил топ сексуальных сцен в 2019 году
Издание PopSugar опубликовало топ-лист лучших постельных и эротических сцен в фильмах и сериалах 2019 года.
Список возглавила сцена секса между Арьей и Джендри в сериале «Игра престолов». Арья попросила Джендри о близости перед большой битвой, в которой оба они могли погибнуть. На втором месте — сцена из фильма «Рокетмен», где показаны отношения певца Элтона Джона и его первого менеджера Джона Рейда.
Третью строчку заняли «Стриптизерши» с эпизодом о тренировке танцовщиц в клубе. На четвертом месте оказался сериал «Розуэлл, Нью-Мексико» с моментом, когда главные герои впервые занимаются сексом, на пятом — сериал «Флибэг» со сценой о главной героиней и священнике.
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