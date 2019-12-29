В Москве началось прощание с Галиной Волчек

В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре началось прощание с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проститься с артисткой пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов.

Уточняется, что в холле стоит портрет Волчек в зрительном зале «Современника». По замыслу фотографа Юрия Роста, это «полный зал», то есть на снимке запечатлены те, кто всегда останется в театре, это артисты Олег Ефремов, Олег Даль, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и многие другие.

Сообщается, что гроб установлен на сцене театра. Звучит живой оркестр. На экране сменяются фотографии актрисы.

После прощания состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

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