В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса «Новая волна» из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии. Об этом сообщает «Росбалт».

По мнению Юрканса, это, в частности, сказалось на рынке недвижимости, так как раньше город «кипел от гостей», а артисты покупали там дома. В результате из-за того, что теперь сложно получить разрешение на жительство, цены на недвижимость в стране резко упали.

Экс-министр также подчеркнул, что Латвия теряет много денег на транзите. Так, Китай предпочитает отправлять грузы в Европу не через Латвию, как планировал ранее, а через Белоруссию. По мнению Юрканса, это связано не только с плохими отношениями с Москвой, но и с антироссийскими санкциями.