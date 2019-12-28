Сюткин рассказал, почему не включил Началову и Децла в свои потери

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Певец и музыкант Валерий Сюткин в разговоре с «Газетой.Ru», почему не включил Юлию Началову и Децла в свой траурный клип «Время не проведешь», посвященный звездам, ушедшим из жизни в 2019 году.

«Там просто физически не было места. Собственно говоря, эта песня написана в прошлом году на музыку Николая Девлет-Кильдеева. Коля мне принес мелодию и сказал, что на нее никто никак не может принести текст, что она очень сложная для написания. Текст – это твое, ты специалист, посмотри. В этот день, когда он мне ее дал, и я стал думать – умер Олег Павлович Табаков. Я вспомнил, что есть такое выражение – «все хотят хорошо провести время, но время не проведешь». Оно с юмором, но я услышал по-другому», — рассказал музыкант.

Он также отметил, что включать или не включать Началову и Децла в клип зависело не от него.

«И в прошлом году мы опубликовали портреты тех, кого потеряли. Ну, слушайте, мы потеряли очень много в этом году. Здесь нет классификации какой-то. Но, все-таки, принося соболезнования родным Юлии Началовой и Децла, Галина Борисовна Волчек и Мишель Легран все-таки в очереди первые, понимаете. И, поскольку нужно было три секунды на каждого человека, физически их просто не уместил режиссер клипа. А я – автор песни, это не ко мне. Меня в клипе-то нет, я в начале играю на гитаре и все. И дальше буквально 10 секунд. И Коля Девлет-Кильдеев играет кусочек соло», — пояснил Сюткин.

«А сколько ученых достойных, сколько физиков и химиков умерло? Я же написал в комменте – посвящается всем, ушедшим от нас. И если чьего-то портрета нет, это не значит, что я о них не помню, понимаете. Это просто невозможность всех уместить. Вот и все. И в этом нет ничего неуважительного, уж точно», — резюмировал исполнитель.

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