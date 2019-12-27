Петросян пригрозил судом за клевету о его личной жизни
Юморист Евгений Петросян раскритиковал гостей передачи «Пусть говорят», которые обсуждали его личную жизнь в эфире Первого канала.
По словам Петросяна, на 99% сказанное гостями студии и его якобы друзьями является клеветой. «Я ничего подобного ни одному из них не рассказывал — никогда! В частности, будто я не хочу иметь детей. Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей не планирует», — написал артист в Instagram.
Также он осудил официантку, подслушивавшую его разговоры в ресторане, и артистку Елену Проклову, прокомментировавшую его развод с Еленой Степаненко.
В итоге Петросян пригрозил участникам передачи судом по статье Гражданского кодекса «О защите чести, достоинства и деловой репутации».
Ранее СМИ сообщали, что 74-летний юморист хочет завести детей от 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой, с которой, по слухам, он сыграл свадьбу в начале декабря.
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