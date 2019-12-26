В «Современнике» назвали дату прощания с Волчек
В театре «Современник» назвали дату прощания с художественным руководителем и народной артисткой СССР Галиной Волчек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что траурное мероприятие пройдет 29 декабря, время будет уточнено позднее.
Волчек скончалась в четверг, 26 декабря, в Боткинской больнице. предварительной причиной ее смерти был назван отек мозга и легких. В медучреждение она была госпитализирована из-за воспаления легких во вторник, 24 декабря. Актриса умерла на 87-м году жизни.
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