В «Современнике» назвали дату прощания с Волчек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В театре «Современник» назвали дату прощания с художественным руководителем и народной артисткой СССР Галиной Волчек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что траурное мероприятие пройдет 29 декабря, время будет уточнено позднее.

Волчек скончалась в четверг, 26 декабря, в Боткинской больнице. предварительной причиной ее смерти был назван отек мозга и легких. В медучреждение она была госпитализирована из-за воспаления легких во вторник, 24 декабря. Актриса умерла на 87-м году жизни.

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