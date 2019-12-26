В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

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У художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек начались осложнения на сердце и почках, передает Mash со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей. Отмечается, что артистка по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ.

В театре эту информацию пока не комментируют.

86-летняя Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года артистка также была вынуждена обратиться за помощью к врачам. В больницу им. Боткина она была доставлена 23 декабря с воспалением легких. Как сообщали СМИ, Волчек находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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