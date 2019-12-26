Харламов рассказал, над чем не станет шутить

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал темы, на которые никогда не станет шутить. Об этом он рассказал в интервью RT.

Харламов отметил, что не позволит себе шутить над инвалидностью и религиозными чувствами людей. Также табуированными темами для него являются теракты, геноцид и болезни.

Комик отметил, что необходимо шутить так, чтобы никому не было обидно, и не переходить на личности.

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