Харламов рассказал, над чем не станет шутить

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Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии «ТЭФИ» в Москве, 2016 год Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии «ТЭФИ» в Москве, 2016 год
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии «ТЭФИ» в Москве, 2016 год
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал темы, на которые никогда не станет шутить. Об этом он рассказал в интервью RT.

Харламов отметил, что не позволит себе шутить над инвалидностью и религиозными чувствами людей. Также табуированными темами для него являются теракты, геноцид и болезни.

Комик отметил, что необходимо шутить так, чтобы никому не было обидно, и не переходить на личности.

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