У Галины Волчек резко ухудшилось состояние, выяснили СМИ
У художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек наблюдается резкое ухудшение состояния. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Cогласно поступившей информации, в данный момент у нее прогрессирует пневмония и зафиксировано нестабильное состояние.
Как стало известно, медики оценивают его как крайне тяжелое.
Также сообщается, что у Волчек диагностировали ателектаз. При этом заболевании разрушаются ткани легких, в них растет количество жидкости.
По имеющимся данным, худрук по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
86-летняя Галина Волчек стоит во главе «Современника» с 1989 года. В больницу им. Боткина она была доставлена 23 декабря. Как писали СМИ, Волчек находится в медикаментозной коме.
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