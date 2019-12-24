В Париже балерины станцевали перед зданием оперы против пенсионной реформы

В Париже балерины национальной оперы станцевали на ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы, сообщает 20 minutes.

Около 20 балерин при участии оркестра исполнили отрывок из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

На стенах оперы участники акции повесили транспаранты с надписями «Парижская опера бастует» и «Культура в опасности».

Общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы проходит во Франции с 5 декабря. Лишиться ряда привилегий и специальных условий в результате изменений в законодательстве могут, в частности, и артисты.

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