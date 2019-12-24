В Париже балерины станцевали перед зданием оперы против пенсионной реформы
В Париже балерины национальной оперы станцевали на ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы, сообщает 20 minutes.
Около 20 балерин при участии оркестра исполнили отрывок из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».
На стенах оперы участники акции повесили транспаранты с надписями «Парижская опера бастует» и «Культура в опасности».
Общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы проходит во Франции с 5 декабря. Лишиться ряда привилегий и специальных условий в результате изменений в законодательстве могут, в частности, и артисты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Парижские артисты протестуют против пенсионной реформы «Марсельезой»
L'élégance française de manifester @BalletOParis @operadeparis @MinistereCC #tutu #palaisgarnier #noel2019 pic.twitter.com/62GhoasbLX— cedric cortes (@cortestorrea) 24 декабря 2019 г.