Джеки Чан чуть не утонул во время съемок в море
Актер Джеки Чан подвергся смертельной опасности во время исполнения трюка для боевика «Авангард», передает The Star online.
65-летний актер оказался заблокирован под камнями, когда снимался в море, и мог утонуть. По его словам, он испугался, однако постарался не поддаваться панике.
Из воды Джеки Чана вытащили коллеги по съемочной площадки, и актеру самому пришлось успокаивать переволновавшегося и расплакавшегося режиссера Стэнли Тонга.
Премьера фильма «Авангард» состоится в январе 2020 года.
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