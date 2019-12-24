Россияне смогут впервые увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал «Россия» отреставрировал картину режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и впервые продемонстрируют зрителям новую версию картины в Full HD качестве. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК , ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Отмечается, что в обновленной ленте можно будет увидеть «более яркие цвета и четкие детали».
На телеканале отметили, что дата и время показа новой версии фильма будет объявлена позднее.
Как известно, фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на телеэкраны 1 января 1976 года.
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