Россияне смогут впервые увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»

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Телеканал «Россия» отреставрировал картину режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и впервые продемонстрируют зрителям новую версию картины в Full HD качестве. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК , ссылаясь на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что в обновленной ленте можно будет увидеть «более яркие цвета и четкие детали».

На телеканале отметили, что дата и время показа новой версии фильма будет объявлена позднее.

Как известно, фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на телеэкраны 1 января 1976 года.

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