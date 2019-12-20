Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Восьмой сезон проекта «Голос» стартует на Первом канале 20 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.
Теперь судьбу конкурсантов будут решать не только наставники, но и телезрители. «А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона», — уточнили в «Голосе».
После этапа «нокаутов» в четвертьфинале останетсяпо три исполнителя в каждой из команд. Между ними наставники распределят 20%, 30% и 50% своих голосов, их суммируют с голосами зрителей.
В полуфинале наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%, эти результаты также буду суммированы с результатами зрительского голосования. В финале останутся четверо сильнейших.
Ранее эта схема применялась на шоу «Голос 60+».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос»
— Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
— Сюткин обвинил СМИ в раздувании скандала с рукопожатием «Голосе»