Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов

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Восьмой сезон проекта «Голос» стартует на Первом канале 20 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Теперь судьбу конкурсантов будут решать не только наставники, но и телезрители. «А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона», — уточнили в «Голосе».

После этапа «нокаутов» в четвертьфинале останетсяпо три исполнителя в каждой из команд. Между ними наставники распределят 20%, 30% и 50% своих голосов, их суммируют с голосами зрителей.

В полуфинале наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%, эти результаты также буду суммированы с результатами зрительского голосования. В финале останутся четверо сильнейших.

Ранее эта схема применялась на шоу «Голос 60+».

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