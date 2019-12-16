Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Ротару в России
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Российский музыкант Игорь Корнелюк выразил мнение, что выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве прошло успешно. Об этом он сказал в интервью «Пятому каналу».
Он отметил «блестящее выступление» певицы.
По словам Корнелюка, артистка «не меняется с годами».
Музыкант также сообщил, что смотрел программу Ротару на фестивале.
«Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю», — добавил Корнелюк.
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