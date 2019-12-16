Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Ротару в России

Российский музыкант Игорь Корнелюк выразил мнение, что выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве прошло успешно. Об этом он сказал в интервью «Пятому каналу».

Он отметил «блестящее выступление» певицы.

По словам Корнелюка, артистка «не меняется с годами».

Музыкант также сообщил, что смотрел программу Ротару на фестивале.

«Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю», — добавил Корнелюк.

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