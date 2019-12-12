Муза Петросяна ответила на слухи о свадьбе

30-летняя помощница 74-летнего артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на сообщения о свадьбе со своим работодателем в Instagram.

Она подчеркнула, что живет в своем привычном ритме и является самостоятельным человеком, а «довеском к артисту Евгению Петросяну». «Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей», — написала Брухунова, попросив журналистов забыть ее номер телефона.

Брухунова также добавила, что не собирается показывать личные снимки в социальной сети.

В ноябре 2018 года Евгений Петросян и Елена Степаненко, прожившие в браке 33 года, развелись. В начале декабря 2019 года в прессе появились слухи о новом, пятом браке Петросяна.

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