Росгвардия готовит флешмоб с сотрудниками, поющими «В лесу родилась елочка»

Эксклюзив

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Газете.Ru» о том, что федеральная служба готовит флешмоб с поющими сотрудниками.

Росгвардейцы споют песню «В лесу родилась елочка» на елке для детей сотрудников. «Также в наших воинских частях есть клубы — там обязательно состоятся мероприятия с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой и подарками, которые вручаются бойцам. Открою секрет, вскоре мы проведем еще и квест с флешмобом, на котором сотрудники и их семьи массово исполнят песню «В лесу родилась елочка», — сказал представитель ведомства.

Также представитель Росгвардии отметил, что полицейские уже украсили свои кабинеты к Новому году.

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