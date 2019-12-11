Лоза высказался о смерти солистки Roxette

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Nation News прокомментировал смерть солистки Roxette Мари Фредрикссон.

Он отметил, что Roxette были одними из немногих шведских исполнителей, которых «пустили» на американский рынок. «Мари хорошо пела, была талантливой женщиной, но рак никого не щадит, к сожалению. Roxette создали свой стиль, узнаваемый в мире. Но такова наша жизнь, что даже тех музыкантов, которые могут себе позволить любую медицину, косит рак», — констатировал Лоза.

Певица умерла 9 декабря. У Фредрикссон остались муж и двое взрослых детей.

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