Арсений Шульгин рассказал о полученных в ДТП травмах

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал в Instagram о последствиях аварии, в которую попал на днях.

21-летний пианист высказал сожаление о решении поехать в Санкт-Петербург в плохую погоду. «Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер-Москва, наше спасение — настоящая доля случая», — признал юноша.

По словам Шульгина, ему пришлось зашивать обе губы, также серьезно пострадали зубы. У его подруги Лианы — перелом руки. «Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам», — вспоминает он.

Мелкие травмы получили и два друга Шульгина. Машина восстановлению не подлежит.

Арсений Шульгин — младший из троих детей Валерии, рожденных в браке с продюсером Александром Шульгиным.

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