В Корее признали российскую k-pop группу Фадеева лучше китайских

Эксклюзив

Директор международного модельного агентства «D Model Management» в Сеуле Дэнни Арчер (Хван Хё Сон) заявил «Газете.Ru», что российская k-pop группа INKI лейбла Максима Фадеева лучше китайских.

«Я считаю, что их одежда и музыка — это настоящий стиль k-pop. Я лично не вижу разницы — в моих глазах они выглядят как настоящая идол-группа! Не думаю, что они выглядят нелепо, потому что это в любом случае лучше, чем китайские идол-группы», — сказал Арчер.

При этом он отметил российскую специфику у группы.

«Единственное — внешне они не похожи на «цветочных мальчиков», которые являются идолами k-pop. Но я понимаю, что у России и Кореи разные стандарты мужской привлекательности. Тем не менее, их стиль одежды и песня — это точно k-pop, я приятно удивлен», — сказал он.

Ранее продюсер Максим Фадеев представил свой первый проект после перезагрузки лейбла Malfa. Он представил клип танцевальной группы INKI.