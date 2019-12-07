Очередь через всю Дворцовую площадь образовалось к Эрмитажу из-за бесплатного входа

Петербуржцы выстроились в длинную очередь, чтобы попасть в Государственный Эрмитаж, вход в который, по случаю 255-летия 7 декабря бесплатный. Об этом сообщает Paperpaper.ru.

Также отмечается, что в 10 утра на Дворцовой площади начался показ фильма бельгийского деятеля искусства Яна Фабра «Любовь — высшая сила», где он в костюме рыцаря обходит залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося клятву искусству.

Эрмитаж празднует день своего основания в День святой Екатерины, так как первую коллекцию для Эрмитажа приобрела Екатерина Великая.

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