«Аквамен» пристыдил «Звездного Лорда» за пластиковую бутылку

Исполнитель роли Звездного Лорда в киновселенной Marvel Крис Пратт опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен на фоне спортивных тренажеров. Актер Джейсон Момоа, который играет Аквамена в киновселенной DC, обратил внимание на пластиковую бутылку с водой в руке Пратта.

Момоа возмутило, что его приятель пьет воду из одноразовой бутылки, так как пластиковые отходы способствуют загрязнению планеты. Об этом он написал в комментариях под постом.

В ответ Крис Пратт признал свою вину и попросил прощения.

«Я всегда ношу с собой многоразовую бутылку для воды, и она даже была со мной в тот день. Но во время фотосессии кто-то кинул мне эту бутылку, потому что я никогда не знаю, куда деть руки», — пояснил он.

Такое объяснение вполне удовлетворило Момоа. Он также написал, что сожалеет о том, что неправильно воспринял публикацию приятеля.

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