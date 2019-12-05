«Аквамен» пристыдил «Звездного Лорда» за пластиковую бутылку

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Крис Пратт на церемонии вручения наград премии MTV Movie Awards Крис Пратт на церемонии вручения наград премии MTV Movie Awards
Крис Пратт на церемонии вручения наград премии MTV Movie Awards
Phil McCarten/Reuters

Исполнитель роли Звездного Лорда в киновселенной Marvel Крис Пратт опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен на фоне спортивных тренажеров. Актер Джейсон Момоа, который играет Аквамена в киновселенной DC, обратил внимание на пластиковую бутылку с водой в руке Пратта.

Момоа возмутило, что его приятель пьет воду из одноразовой бутылки, так как пластиковые отходы способствуют загрязнению планеты. Об этом он написал в комментариях под постом.

В ответ Крис Пратт признал свою вину и попросил прощения.

«Я всегда ношу с собой многоразовую бутылку для воды, и она даже была со мной в тот день. Но во время фотосессии кто-то кинул мне эту бутылку, потому что я никогда не знаю, куда деть руки», — пояснил он.

Такое объяснение вполне удовлетворило Момоа. Он также написал, что сожалеет о том, что неправильно воспринял публикацию приятеля.

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