«Аквамен» пристыдил «Звездного Лорда» за пластиковую бутылку
Исполнитель роли Звездного Лорда в киновселенной Marvel Крис Пратт опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен на фоне спортивных тренажеров. Актер Джейсон Момоа, который играет Аквамена в киновселенной DC, обратил внимание на пластиковую бутылку с водой в руке Пратта.
Момоа возмутило, что его приятель пьет воду из одноразовой бутылки, так как пластиковые отходы способствуют загрязнению планеты. Об этом он написал в комментариях под постом.
В ответ Крис Пратт признал свою вину и попросил прощения.
«Я всегда ношу с собой многоразовую бутылку для воды, и она даже была со мной в тот день. Но во время фотосессии кто-то кинул мне эту бутылку, потому что я никогда не знаю, куда деть руки», — пояснил он.
Такое объяснение вполне удовлетворило Момоа. Он также написал, что сожалеет о том, что неправильно воспринял публикацию приятеля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Аквамен» Джейсон Момоа избавился от своей фирменной бороды