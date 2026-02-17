Размер шрифта
Синоптик назвал регионы, где выросли гигантские сугробы

Синоптик Тишковец назвал семь регионов с гигантскими сугробами
Максим Богодвид/РИА Новости

Гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, самые высокие сугробы наблюдаются в Кировской области. В Нолинске их высота достигла 111 сантиметров, а в башкирском городе Бакалы — 108 сантиметров.

«В Пермском крае (Губаха — 108 сантиметров), Нижегородской области (Шахунья — 96 сантиметров), Татарстане (Вязовые — 95 сантиметров), Удмуртии (Чебоксары — 91 сантиметр), Рязанской области (Старожилово — 72 сантиметра)», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в результате прошедших снегопадов в Москве высота снежного покрова превышает норму на 20%.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе после циклона в течение ближайших двух дней наступит «передышка» до новой волны обильных осадков. Но уже в ночь на 19 февраля вернутся сильные снегопады с метелями.

По его словам, сегодняшняя солнечная погода завтра сменится облачностью, а в среду начнет идти небольшой снег, который постепенно усилится к вечеру, а к ночи достигнет пика.

Ранее в Москве высота сугробов достигла почти рекордных 58 см.
 
