Делегация США прибыла на переговоры по Украине

РИА: делегация США прибыла в отель, где пройдут переговоры по Украине

Американская делегация прибыла в отель InterContinental, где сегодня пройдут переговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диписточник.

«Да», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, находится ли уже делегация США в отеле.

17–18 февраля в Женеве состоится третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернется помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа в Женеве была расширена до 20 человек.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию представляет группа официальных лиц, в которую входит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. О его участии ранее сообщали украинские СМИ.

Ранее стало известно время начала переговоров по Украине в Женеве.