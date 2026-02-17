Гуменик об Олимпиаде: я везде вижу русских

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что чувствует поддержку на Олимпиаде в Милане, передает Sport24.

«Поддержка и правда ощущается очень интенсивно. Куда бы я ни пошёл, везде вижу русских, которые меня узнают — и говорят, как хорошо я выступил, как я им понравился. И не только русские, но и иностранцы», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.

