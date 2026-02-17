Звезда «Апокалипсиса сегодня» поднимал веса вплоть до кончины в 95 лет

Актер Роберт Дюваль за несколько недель до кончины опубликовал видео с домашних занятий спортом. Пост 95-летнего артиста, поднимавшего веса до последних дней жизни, появился на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в декабре.

На видео видно, как Роберт, сидя на стуле, делает несколько повторений с гантелями.

«Мне нравится соблюдать спортивный режим. Но я никогда не ходил в спортзал, чтобы поддерживать форму для съемок в кино. Для поддержания формы я предпочитал теннис, плавание или верховую езду», — подписал видео он.

Американского актера и режиссера Роберта Дюваля не стало в возрасте 95 лет накануне на его ранчо.

Мировую славу Дювалю принесли роли в культовых картинах. Он сыграл консильери Тома Хейгена в «Крестном отце» и его продолжении, подполковника Килгора в «Апокалипсисе сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Фраза его героя «Я люблю запах напалма по утрам» вошла в историю кино.

За свою самую пронзительную драматическую работу — роль кантри-певца-алкоголика в фильме «Нежное милосердие» — актер получил «Оскар» в 1983 году.

Ранее не стало создателя хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберга.