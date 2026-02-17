Размер шрифта
В Екатеринбурге спустя 23 года нашли компанию, изнасиловавшую и расчленившую женщину

Е1: в Екатеринбурге спустя более 20 лет нашли убийц расчлененной женщины
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Екатеринбуржцы стали фигурантами уголовного дела спустя более 20 лет после совершения преступления. Об этом сообщает Е1.

Убийство произошло в мае 2003 года. Останки тела расчлененной 40-летней женщины местные жители находили в период с мая по июнь. Личность россиянки удалось определить только благодаря экспертизе.

Как выяснили следователи, преступники изнасиловали жертву, затем убили, расчленили и разбросали части туловища в разных локациях.

Некоторое время специалисты не могли выйти на участников расправы, но спустя годы благодаря современным технологиям удалось найти троих подозреваемых – двоих мужчин и женщину.

Фигурантов поймали в Екатеринбурге, Самаре и Подмосковье. К этому моменту одного из них уже привлекли к ответственности за изнасилование, второго – за кражи.

«Фигуранты были крайне удивлены, когда за ними явились екатеринбургские оперативники», – рассказали в МВД.

Один из подозреваемых предположил, что полицейские пришли к нему из-за новых квартирных краж.

На данный момент все предполагаемые участники расправы находятся в СИЗО.

Ранее в Челябинске спустя 19 лет нашли мужчин, расправившихся с сиротой.
 
