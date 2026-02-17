Бывшего курского губернатора поставили на учет за склонность к суициду

ТАСС: экс-губернатора Курской области поставили на учет как склонного к суициду

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взяток, поставили на учет как склонного к суициду. Об этом сообщил прокурор на заседании Ленинского районного суда, зачитывая характеристику чиновника из СИЗО, пишет ТАСС.

Гособвинитель добавил, что Смирнов характеризуется сотрудниками СИЗО отрицательно. По словам прокурора, он не реагировал на мероприятия воспитательной направленности.

При этом сам Смирнов, как стало известно агентству, не признает склонность к суициду и членовредительству. Адвокат экс-главы Курской области сообщил, что его подзащитному поступали угрозы расправы от неизвестных.

По версии следствия, Смирнов при выполнении договора на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн рублей допускал к выполнению работ только тех подрядчиков, которые платили «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Его сообщником был бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов. Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Кроме того, ему инкриминируется особо крупное мошенничество. Отмечается, что экс-глава региона активно сотрудничает со следствием. В частности, он уже дал признательные показания в получении около 30 млн рублей взяток.

Смирнов занимал пост губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 года.

Ранее СМИ сообщили о странностях в самоубийстве предшественника Смирнова на посту курского губернатора.