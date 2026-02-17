Размер шрифта
Общество

В Сочи 13-летнюю девочку задержали из-за снятого во время атаки БПЛА видео

В Сочи школьницу накажут за критику работы систем ПВО во время атаки БПЛА
Telegram-канал Сочи Онлайн

В Сочи полиция инициировала проверку в отношении 13-летней девочки, записавшей скандальное видео во время атаки БПЛА на город. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Шуточное видео, в котором школьница надевает на голову кастрюлю, чтобы выйти «на бой в соло», и в нецензурной форме критикует работу сирен и систем ПВО, было записано ею вечером 14 февраля и стало распространяться в социальных сетях на следующий день.

Поведение девочки вызвало возмущение жителей во время атаки беспилотников. Местные сочли такой контент оскорбительным, и правоохранители начали разыскивать героиню ролика. Личность несовершеннолетней установили сотрудники Центра «Э» и вызвали ее на беседу.

Девочка раскаялась в необдуманном поступке и пояснила, что снимала видео для «снятия стрессового состояния у ее друзей» и не имела умысла на высмеивание и дискредитацию ВС РФ.

С ней и родителями провели профилактическую беседу. Теперь ее поставят на внутришкольный учет и, вероятно, на учет в ПДН.

Ранее писателя, назвавшего Владлена Татарского «бифштексом», отправили в СИЗО.
 
