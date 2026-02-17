Размер шрифта
На границе Украины и Польши эвакуировали КПП из-за эстонца с гранатой

На КПП между Польшей и Украиной объявили эвакуацию из-за эстонца с гранатой
Shutterstock/FOTODOM

Эвакуацию объявили на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Долгобычеве, на польско-украинской границе. Об этом сообщил телеканал TVP Info со ссылкой на Государственную пожарную стражу Польши.

По информации журналиста, у пытавшегося выехать с Украины гражданина Эстонии обнаружили гранату без запала. Инцидент произошел утром 17 февраля в районе 5:00 по местному времени (7:00 мск).

«Эвакуированы 14 прохожих, три сотрудника таможни и два сотрудника пограничной службы. На месте происшествия работают службы», — говорится в материале.

В настоящее время КПП закрыт.

13 февраля украинский военный, самовольно оставивший часть, взорвал гранату во время застолья в одной из квартир в Киеве. Как заявили в правоохранительных органах, мужчина пришел в гости к товарищу, где они вместе с компанией из семи человек распивали спиртные напитки. В ходе беседы внезапно вспыхнул конфликт, и дезертир взорвал на кухне гранату Ф-1. В результате два человека получили травмы. Одного из них — владельца квартиры — спасти не удалось.

Виновник скрылся с места происшествия, но позднее был задержан. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Украине мужчина взорвал гранату в хостеле во время ссоры с соседом.
 
