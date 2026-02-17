Размер шрифта
Московские школьники еле выжили после пельменей из «ВкусВилла»

SHOT: в Москве у школьников началась лихорадка после пельменей из «ВкусВилла»
EliteExposure/Shutterstock/FOTODOM

В Москве у двух школьников 10 и 15 лет началась лихорадка после употребления пельменей с говядиной из сети супермаркетов «ВкусВилл», сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT проверка».

«Врачи в Москве вытащили детей с того света после пельменей с сальмонеллой из «Вкусвилла». Двое мальчишек несколько суток были в критическом состоянии», — говорится в публикации.

У детей поднялась температура до 40 градусов. Школьников экстренно госпитализировали.

Два дня медики ставили молодым пациентам капельницы и давали антибиотики. Стабилизировать их состояние удалось только на третьи сутки. По результатам анализа в пельменях был выявлен «сальмонеллез», пишут журналисты. Пострадавшие пока остаются под наблюдением врачей.

Родители школьников направили магазину претензию. «ВкусВилл» вернул семье деньги за продукты и пообещал провести проверку. По данным канала, производителем той партии пельменей оказался ООО «Гурман». В прошлом компании делали предостережение за инородный предмет в замороженном полуфабрикате.

Ранее шестеро детей отравились в детском саду в Перми.
 
