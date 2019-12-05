Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение актера Дмитрия Певцова к журналисту Владимиру Познеру, где назвал Познера «чужим для России». Кадры с комментарием Урганта есть на сайте Первого канала.

На своей странице в Instagram Певцов опубликовал ролик, в котором в образе покойного руководителя Советского государства Иосифа Сталина раскритиковал Познера за то, что журналист назвал противников абортов мракобесами, и выступил в поддержку представителей ЛГБТ.

Певцов назвал Познера «врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла».

Ургант сказал, что «враг России» - слишком резкое высказывание.

«Надо было ограничиться сначала чем-то более простым: назвал бы «Враг народа» и все», — прокомментировал ситуацию телеведущий.

Он также призвал помириться Певцова и Познера.

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