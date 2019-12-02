В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала «Викинги» в роли русского князя Олега, передает Metro.

По сюжету, князь Олег устанавливает дружеские с одним из главных героев сериала Иваром Бескостным в исполнении Алекса Хега Андерсена. В частности, Олег показывает Ивару Киев, поднявшись в небо на воздушном щаре. Критики уже отметили хорошую актерскую игру Козловского.

Премьера двух первых серий финального сезона «Викингов» состоится на канале History 4 декабря.

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