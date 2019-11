Названа лучшая песня «Холодного сердца 2»

Исполненная Идиной Мензел песня Show Yourself стала лучшей в анимационном фильме «Холодное сердце 2» по версии издания Screen Rant.

Show Yourself можно услышать в решающем моменте мультфильма — Эльза исполняет ее у Реки памяти, когда узнает, почему она может управлять льдом. Утверждается, что песня раскрывает личность главной героини ленты — принцессы Эльзы. Пока неизвестно, сможет ли песня достичь той же популярности, что и главная композиция первой части мультфильма — Let It Go.

Есть в «Холодном сердце 2» и еще одна песня в исполнении Идины Мензел -— Into the Unknown.

Премьера «Холодного сердца 2» в России состоялась 28 ноября.

