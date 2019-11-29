Причиной смерти повара-шоумена стало кровоизлияние в мозг

Шеф-повар и телеведущий Гари Родс скончался от кровоизлияния в мозг, сообщает The Sun со ссылкой на семью шоумена.

В открытом обращении к прессе родные Родса заявили, что 59-летний телеведущий почувствовал себя плохо дома во время ужина с женой.

В больнице обнаружилось, что причиной кровоизлияния в мозг стала субдуральная гематома, что позволяет заключить, что, возможно, Родс получил травму головы. Известно, что перед смертельным кровоизлиянием он находился на работе и чувствовал себя хорошо.

Известно, что Гари Родс жил в ОАЭ с 2011 года, в Дубае управлял двумя ресторанами, где его смерть называют огромной потерей, а самого шеф-повара — кулинарной легендой и добрым другом.

За время своей карьеры телеведущий появлялся во многих шоу, включая «Родс в Великобритании», «МастерШеф» и «Адская кухня».

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