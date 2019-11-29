Михалков судится с Роспатентом из-за святого

Режиссер Никита Михалков судится с Роспатентом из-за отказа зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака, передает Mash.

Именем мученика Бесогона названы телепередача Михалкова и его ООО. В 2016 году Михалков попытался зарегистрировать свой товарный знак в виде герба с Никитой Бесогоном, однако патентная служба ему отказала.

Сейчас Никита Михалков обратился в арбитражный суд с требованием разобраться в ситуации.

Никите Михалкову 74 года. Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2021 году на экраны должен выйти новый фильм Михалкова «Шоколадный револьвер».

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