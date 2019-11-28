Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

Американский композитор Дэнни Эльфман, автор основной темы мультсериала «Симпсоны», заявил, что вышедший в сентябре 31-й сезон шоу может стать последним, передает Daily Mail.

По словам Эльфмана, он слышал об этом от осведомленного источника и сам удивлен, что сериал продержался в эфире так долго, а его «сумасшедшую» мелодию услышало так много людей.

«Симпсоны» были созданы мультипликатором Мэттом Гроунингом в 1989 году. Это самый продолжительный американский комедийный сериал.

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